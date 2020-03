Ziemlich respektabel, wie das Sandkorn es über die Monate geschafft hat, eine ganze Serie von zumeist eigenen „Selbstläufern“ zu produzieren.

Dazu zählt auch der „Kabarettnotstand!“ von Rastetter & Wacker (ab So, 15.3., 18.30 Uhr), Harald Hursts Mundartkomödie „Tatort – So isch’s wore!“ (ab Mi, 18.3., 19.30 Uhr) und dem Gastspiel der „Badischen Bluesverschwörung“ Knoch’n Wacker (Sa, 11.4., 19.30 Uhr) gibt es noch zahlreiche andere Produktionen, deren Besuch lohnt.

Dabei sind gern gesehene Dauerbrenner wie „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse (ab Di, 17.3., 19 Uhr) und Yasmina Rezas Komödie „Kunst“ (ab Fr, 20.3., 20.15 Uhr), aber auch die neue Produktion „Erdbeben in London“ des Sandkorn-Jugendclubs zu den Themen Umweltschutz und Klimanotstand (ab Do, 19.3., 19 Uhr, Foto links). Abgerundet wird das Programm szenisch-musikalisch mit „1968 – Als der Planet Feuer fing“ mit diversen Kulthits (Sa, 4.4., 20.15 Uhr) sowie dem Sandkorn-Kabarett „Saugroboter an die Macht!“ rund um KI und deren Folgen (ab So, 22.3., 18.30 Uhr). -er