Das Sandkorn

Für die Lesung von Ulrike Folkerts aus ihrem autobiografischen Roman „Ich muss raus“ am 11.3. sind online keine Tickets mehr verfügbar, evtl. gibt’s Restkarten an der Abendkasse.

Am Di, 15.3. ist das Theaterhaus an der „1. Komischen Nacht“ beteiligt. Ansonsten hält man sich noch etwas bedeckt, fast den ganzen März hindurch steht im Sandkorn „Fakt Up!“ auf dem Spielplan: Das Schwurbelsolo von Rik Tett, das Schauspieler Sven Djurovic in acht verschiedene Rollen schlüpfen lässt, erzählt die Geschichte um den Aufstieg des noch bei Mutti wohnenden Anfangs-30er-Dorf-DJs Vincent Lauinger zum vergötterten „Schuhnheimlichen“.

Außerdem gibt’s einige Termine mit der erfolgreichen Eigenproduktion „Wir wollen Meer“. Die musikalische Satire von Erik Rastetter beginnt als heimlich-romantischer Kreuzfahrtschiffslandgang, kentert aber bald in eine Extremlage à la „Robinson Crusoe“ gepaart mit Sartres „Geschlossener Gesellschaft“. -pat