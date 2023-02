Das Sandkorn

Nathaniel Rich schildert in seiner dramatischen Reportage „Losing Earth“, wie vor 30 Jahren die Chance vertan wurde, die Klimakatastrophe zu verhindern.

Wissenschaftler und Nasa-Forscher entdeckten Ende der 70er, wie desaströs sich die Erderwärmung beschleunigte. Es folgte ein Jahrzehnt ergebnisloser Kämpfe um Öffentlichkeit und politische Maßnahmen. Die mitreißende Reportage hat Hörspielregisseur Günter Maurer mit StudentInnen der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart inszeniert. Auf der Bühne: Janis Hanenberg, Josephine Hochbruck und Judith Quast.

Vor der Premiere am Fr, 10.3. sind wieder die „Länd Lords“ Bernd Kohlepp, Gringo Mayer und Martin Knoch in badischer Mundart am Start (Mi+Fr, 1.+3.3.), wohl ohne den gesundheitsbedingt ausfallenden Marin Wacker. Weitere Gastspiele im März: Murzarella („Bauchgesänge – ab in die zweite Runde“, Do, 2.3.), Silvie Fazlija („Ich will! – Aus dem Leben einer Hochzeitssängerin“, Fr, 4.3.) und Magier Daniel Bornhäußer (So, 12.3.).

Das Stück „Eine nicht umerziehbare Frau“ von Stefano Massini nach Schilderungen der ermordeten russischen Journalistin Anna Politkowskaja ist auch eine Reflexion über die Freiheit der Presse und über den Beruf des Journalisten. Auf der Bühne: Fiona Metscher und der Kulturjournalist und Kontrabassist Johannes Frisch, von dem die Musik stammt (So, 19.3., 18.30 Uhr). Und Schwester Cordula liebt wieder Heimatromane (Fr+Sa, 24.+25.3.). -rw