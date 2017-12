Das Sandkorn – Neustart an Silvester

Als „Das Sandkorn“ mit Erik Rastetter als künstlerischem Leiter und Günter Knappe als kaufmännischem Geschäftsführer geht das Theater mit seinen zwei Spielstätten frisch renoviert und neu aufgestellt ins Jahr 2018.

Als „Kleinkunstzentrum und als Theatermanufaktur, die am Puls der Zeit agiert“ skizziert Rastetter den Weg, es wird zwar kein festes Ensemble mehr geben, aber weiterhin eigene Produktionen und von anderen freien Kulturträgern, zudem „pädagogisch-praktische Theaterfortbildungen für verschiedene Alters- und Zielgruppen sowie privatwirtschaftliche Events“.

Am Mi, 10.1. hat die von Erik Rastetter inszenierte erste Kabarett-Eigenproduktion „Wir schaffen das!“ Premiere, ebenfalls neu im Programm ist die musikalische Komödie „Was lockt im Netz?“ (Foto), in der Nici Neiss in zwölf verschiedenen Rollen in die Abgründe des heutigen Online-Datings blickt (25.1.-3.2.).

Und an Silvester lässt sich das neue Haus ideal erkunden: Mit Moritz Netenjakobs „Macho Man“ beginnt der Abend um 18 Uhr im Studiotheater, wenn Daniel (Torsten Eikmeier) im Türkei-Urlaub seine ach so liebevoll gepflegten Frauenversteher-Qualitäten im Koffer lassen muss, um in einer Welt voller Machos zu bestehen. Eine halbe Stunde später (und noch einmal um 21.15 Uhr) läuft im Fabriktheater gut gereimt das Parallelprogramm „Wir schweifen App“ mit Markus Kapp, und zur Silvester-Pflicht des „Dinner For One“ spielen Christian Theil, Karin Arndt-Hauck und Walter Roth auch die Vorgeschichte „...wie alles begann“ (21 Uhr).

Alle Termine und Tickets gibt es ab sofort bei Reservix und im weiterhin bestehenden Sandkorn-Vorverkaufsbüro, Kaiserallee 11, Mo/Di/Do/Fr 10-12.30+16-18 Uhr, Mi 10-12.30 Uhr, Sa 11-13 Uhr, Ticket-Hotline: 0151/58 03 70 74. -rw