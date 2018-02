Die städtische Förderung des neu aufgestellten Theaters Das Sandkorn wurde Ende 2017 vom Gemeinderat ohne jeden Sperrvermerk in bisheriger Höhe durchgewunken, so dass diese Sorge erstmal weg ist und Planungssicherheit besteht.

Groß ist das Vertrauen in die handelnden Personen. Erste neue Stücke für das Kinder- und Jugendtheater und der neue Sandkorn-Kabarettabend „Wir schaffen das!“ entstanden bereits. Neue Booking-Aktivitäten, hausinterne Kooperationen mit marotte und Jakobustheater in Sachen Werbung und gemeinsamer VVK-Stelle und eine Koop mit dem Klangkunst e.V. sind angedacht. um das Theaterhaus in der Kaiserallee mit neuem Leben zu erfüllen.

Am Fr+Sa, 16. und 17.2. um 19.30 Uhr und So, 18.2., 18.30 Uhr, steht der Kabarettabend mit Markus Kapp, Cynthia Popa und Markus Kern sowie Special Guest Marina „Mutti“ Tamássy vorerst letztmals auf dem Spielplan. Am Sa, 17.2., 20.15 Uhr, läuft parallel noch die „Völlig Dada“-Show von Erik Rastetter & Martin Wacker, die sich literarisch von A wie Kurt Schwitters bis Z wie Karl Valentin durchbuchstabieren, begleitet von Hubert Esser an der Klarinette. -rw