Das Tridiculous ABC
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025
Musik, Artistik, Comedy, Kunst und Entertainment bietet das Tollhaus zum Jahresausklang.
Tridiculous, die drei internationalen Multitalente aus Berlin, nutzen auch mal den Salto, um Schlagzeug zu spielen und kommen ohne Musik aus der Konserve aus – man kann seine Artistik ja einfach auch selbst musikalisch und gesanglich begleiten. -rw
Mo+Di, 29.+30.12., 20 Uhr; Mi, 31.12., 21 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
Moving Shadows
Bühne & Klassik // Artikel vom 31.01.2026
Dieses weltweit gefeierte Theater des Kölner Ensembles Die Mobilés stellt nicht erst seit dem Gewinn bei „La France a un incroyable talent“, dem französischen „Supertalent“, 2012 in Paris alles in den Schatten!Weiterlesen … Moving Shadows
Bruchsaler Neujahrskonzert 2026
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Entstanden 1887 bietet das letzte spätromantische Orchesterwerk von Brahms lyrische Melodiebögen bis hin zu Tänzen im ungarischen Ton.Weiterlesen … Bruchsaler Neujahrskonzert 2026
Breaking The Waves
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Die freigeistige Bess lebt in einer tiefreligiösen Gemeinde an der Küste Schottlands.Weiterlesen … Breaking The Waves
3. Kammerkonzert
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Eine ungewöhnliche Besetzung mit vier Violen und Cello biete das dritte Kammerkonzert.Weiterlesen … 3. Kammerkonzert
König Kristina
Bühne & Klassik // Artikel vom 17.01.2026
Kristina von Schweden, die schon mit fünf Jahren Thronfolgerin wird, ist eine der radikalsten queeren Figuren des 17. Jh.Weiterlesen … König Kristina
German Gents
Bühne & Klassik // Artikel vom 11.01.2026
Das erste Konzerthighlight der Christuskirche gleich im Januar.Weiterlesen … German Gents
Ausblick: Congress Centrum Pforzheim
Bühne & Klassik // Artikel vom 08.01.2026
Gleich vier Klassik-Events sind im großen CCP-Saal zu erleben.Weiterlesen … Ausblick: Congress Centrum Pforzheim
2. Kinderkonzert: Hänsel & Gretel
Bühne & Klassik // Artikel vom 03.01.2026
Mitglieder des Opernensembles und die Staatskapelle mit Dirigent Ulrich Wagner singen und spielen in Kostüm, Maske und originalem Bühnenbild Auszüge aus der Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“.Weiterlesen … 2. Kinderkonzert: Hänsel & Gretel
Let’s Dance!
Bühne & Klassik // Artikel vom 01.01.2026
Die Badische Staatskapelle und ihr GMD Georg Fritzsch präsentiert ein stimmungsvolles Konzertprogramm mit Tänzen aus aller Welt.Weiterlesen … Let’s Dance!
Kommentare
Einen Kommentar schreiben