Das Tridiculous ABC

Musik, Artistik, Comedy, Kunst und Entertainment bietet das Tollhaus zum Jahresausklang.

Tridiculous, die drei internationalen Multitalente aus Berlin, nutzen auch mal den Salto, um Schlagzeug zu spielen und kommen ohne Musik aus der Konserve aus – man kann seine Artistik ja einfach auch selbst musikalisch und gesanglich begleiten. -rw