Dauprat-Hornquartett
Bühne & Klassik // Artikel vom 16.10.2025
Das Dauprat-Hornquartett präsentiert mit Quang Nguyen (Bariton) und Bettina Beigelbeck (Klarinette) ein Programm, das an den berühmten, in Prag geborenen Hornisten Josef Suttner (1881-1974) erinnert.
Bis 1918 gehörte er der Karlsruher Hofkapelle an und gründete das Karlsruher Hornquartett, ehe er als Solohornist des Bayerischen Staatsorchesters in der Oper in München tätig war. Zu hören sind u.a. Hornquartette von Richard Wagner, Hans Richter, Zdeněk Fibich, Charles Koechlin und die „Waldweisen für Klarinette und vier Hörner“ von Hermann Wetzel. -rw
Do, 16.10., 19 Uhr, BLB-Vortragssaal, Karlsruhe
