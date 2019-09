De Bädschler & Do braut sich was z’samme

Mundart ist in, wie nicht zuletzt der Mundart-Poetry-Slam bei den „Literaturtagen“ beweist.

In der Mundart-Bühne in Grünwinkel ist Badisch schon immer „Amtssprache“. In den Herbst geht man mit dem neuen Stück von Hannelore Kucich, „De Bädschler“, das im Juni uraufgeführt wurde, sowie dem Lustspiel „Do braut sich was z’samme“ von Jürgen Hörner im Oktober. -rw