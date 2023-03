De Bädschler & Em Karle sei Dande

In Hannelore Kucichs Lustspiel „De Bädschler (....oiner isch immer de Depp)“ will Helene das Leben von sich und ihren Freundinnen Biggi und Maggie noch mal so richtig in Wallung bringen – und lädt per Internet ein paar Herren zur Probe.

Doch bei Joe, Freddy und Willi ist längst nicht alles Gold, was glänzt… (Sa, 8.4., Fr+Sa 14.+15./21.+22./28.+29.4.). Auch Rentner Schorsch fühlt sich einsam und lässt – weil er sich selbst nicht traut – Kumpel Eugen eine Heiratsannonce schalten, die im Haus der Familie Zipfel vor allem bei der bissigen Schwiegertochter Trudel für Aufruhr sorgt („Em Karle sei Dande“: Sa, 1.4.). -pat