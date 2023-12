De Bädschler (...oiner isch immer de Depp)

Helene will ihr Leben und das ihrer Freundinnen noch einmal so richtig in Schwung bringen.

Die Idee, sich per Internet ein paar Herren zur Probe einzuladen und eine Art „Bädschlerabend“ zu veranstalten, stößt bei den Freundinnen erst nicht auf große Begeisterung. Als jedoch Joe, Freddy und Willi auftauchen, gerät alles in Wallung und die Situation außer Kontrolle – zumal bei den Herren längst nicht alles Gold ist, was glänzt... -rw