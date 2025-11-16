Dead & Alive

Quicklebendige Slammlegenden treten in diesem seit Jahren erfolgreichen Format gegen tote Dichter an!

Während die Slammer mit ihrer Wortkunst brillieren, hauchen Staatstheater-Schauspieler in Kostüm und Maske den Werken großer Literaten und epochemachender Schriftsteller neues Leben ein. Philipp Herold und Moritz Konrad moderieren; das Publikum spielt Schiedsrichter. -pat