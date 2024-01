Die Freundschaft zwischen Theta und Erike, zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können, spinnt ein neues Netz aus Glück und Herausforderung in ihre Leben.

Theta nimmt Erike mit zu ihren Tauben, die sie in einem Schrebergarten züchtet. Eine neue Welt öffnet sich – die jedoch endlich ist, wie alles andere auch. Die Autorin Caren Jeß fragt weiter: Was bleibt, wenn die Kultur abhandenkommt? Im städtischen Draußen sind es Ratten, Fliegen oder „dem Marder die Taube“. Mit Punk, Gedichten und Kommentaren der Autorin wird die skurrile Dystopie in eine Schönheit verwandelt, die fast süchtig macht.

Nele Lindemann, ehemals Dramaturgin im Haus, führt nach „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ und „Der Räuber Hotzenplotz“ das dritte Mal in Karlsruhe Regie. -sb