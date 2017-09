Demokratische Dekadenz

Die Jungen, die alt werden wollen, und die Älteren, die jung bleiben wollen.

Das ist das Publikum der „Grauen Zellen“. Das Ettlinger Seniorenkabarett warnt in seinem aktuellen Programm vor der „Demokratischen Dekadenz“, denn die Dekadenz hat schon einige der besten Kulturen untergehen lassen: Alt zu sein war lange ein geehrter Zustand – und heute soll das Alter nichts mehr zu melden haben? Nein, da spielen die Grauen Zellen nicht mit. Sie spielen dagegen an! Mit dem Besten, was Humor und Satire zu bieten haben.