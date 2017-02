Demut vor deinen Taten Baby

Drei Damen erleben einen Terroralarm auf dem Flughafenklo.

Passiert ist am Ende nix, aber der Schreck ist groß und die Erleichterung noch größer. Lebenskrisen werden bedeutungslos neben dem Gefühl, gerade noch einmal davongekommen zu sein. Ein schönes Gefühl eigentlich!

So ersinnt das Frauentrio einen Anschlagsimulator für mehr Drama und Euphorie, der so erfolgreich wird, dass die Regierung die Idee kauft. Bis die Stimmung im Lande zu gut wird und diejenigen meutern, die ihr Geschäft mit Angst und Sorge machen... Regie in Laura Naumanns Stück führt Farida Shehada.

Bis zu dieser Premiere steht bis Anfang Februar zunächst noch die Gaunerkomödie „Auf und davon“ von Peter Yeldam in der Regie von Jürgen von Bülow auf dem Programm (16./17./23./28./30.12., je 20 Uhr, 31.12., 18+21 Uhr). -bes