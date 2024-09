Der Abschiedsbrief

In ihrem tragikomischen Kammerspiel untersucht Audrey Schebat eine Paarbeziehung in all ihrer Komplexität und lotet wechselseitige Abhängigkeiten und Erwartungen humorvoll-unerbittlich aus: Psychoanalytiker Julien (Ralf Bauer) und Pianistin Maud (Madeleine Niesche) sind seit 30 Jahren verheiratet.

Als Julien alles hinter sich lassen will, ohne einen Abschiedsbrief zu schreiben, kommt Maud ungeplant früher nach Hause – und die beiden ziehen Bilanz. Leidenschaftlich, geistreich und wütend ringen sie um die großen Fragen des Lebens und ihrer Liebe; Kindheitserinnerungen mischen sich mit intimen Geständnissen, radikalen Sinnfragen und schonungslosen Abrechnungen. Eine Nacht, um sich endgültig zu verlassen oder von Neuem ineinander zu verlieben. -pat