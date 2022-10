Während ihrer Callcenternachtschicht erhält Eva (Sandra Förster) einen folgenreichen Anruf.

Marc (Oliver Fobe) hat einen Laptoperror, sie schafft Abhilfe, das Gespräch wird zunehmend privat – ein Treffen bahnt sich an. Doch der sympathisch-charmante Anrufer entpuppt sich als Stalker.

Ein bis zum Schluss in Atem haltendes Katz-und-Maus-Spiel nimmt seinen Lauf, in dem der Mann am Telefon zunehmend bedrohlicher wird. Denn in Stephan Eckels hochspannendem Theater-Thriller voller unerwarteter Wendungen ist niemand frei von Schuld. -pat