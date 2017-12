Von Mailand Mitte des 18. Jahrhunderts ins Amerika der 30er wird das Paradestück der Commedia dell’arte verlegt, wenn sich das Jakobus-Theater der berühmten Verwechslungskomödie von Carlo Goldoni annimmt.

So gewinnt „Der Diener zweier Herren“ eine ganz neue Perspektive hinzu, bleibt dabei aber das, was er schon immer war: ein heiteres Verwirrspiel voller Intrigen! Wer vorausplanen will: Auch an Silvester sind zwei Aufführungen geplant, rechtzeitiger Kartenkauf ist hier Pflicht! -bes