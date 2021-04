Der Feuervogel & Seid umschlungen

Mit zwei großen Onlineprojekten präsentiert sich das Staatsballett Karlsruhe im April seinem Publikum.

Mit der Ballettpremiere „Der Feuervogel“ am Sa, 17.4. überträgt das Badische Staatstheater erstmals eine Produktion im Livestream und feiert den „Internationalen Tag des Tanzes“ am Do, 29.4. mit der Premiere des Tanzfilms „Seid umschlungen – Momentaufnahme".

Der belgische Choreograf Jeroen Verbruggen ist berühmt für seine ganz eigenen Neuinterpretationen großer Ballettklassiker. In seiner ersten Kreation für das Staatsballett Karlsruhe verlegt er Igor Strawinskys Ballett „Der Feuervogel“ in seine Entstehungszeit und entführt damit das Publikum in die Welt von Varietés und das Nachtleben der 1910er Jahre. Ballettdirektorin Bridget Breiner ergänzt den Abend um den Prolog „Verzaubert“, in dem sie die Märchen unserer Kindheit wie den „Froschkönig“, „Schneewittchen“ oder „Jack und die Bohnenranke“ zum Leben erweckt.

Im Tanzfilm „Seid umschlungen – Momentaufnahme“ verschmelzen Ballett, Filmkunst und der Zauber einer Theatervorstellung zu einem Gesamtkunstwerk. Er greift sowohl die Choreografien des Eröffnungsabends des Staatsballetts unter seiner neuen Ballettdirektorin Breiner aus dem Herbst 2019 auf wie auch die neu entstandenen Kreationen auf Distanz aus der coronatauglichen, adaptieren Fassung der Spielzeit 2020/21. Die jetzt entstandene Momentaufnahme bietet durch die Perspektive der Kamera, neue und ungewohnte Blickwinkel auf eine Ballettproduktion, die über den klassischen Theaterbesuch hinausgehen und so einen ganz neuen Eindruck in die unterschiedlichen choreografischen Handschriften geben.

Der Livestream von „Der Feuervogel“ ist kostenlos; „Seid umschlungen“ wird begleitet von einem anderthalbstündigen Onlinenachgespräch u.a. mit Bridget Breiner. Beide stehen danach noch 14 Tage on demand zur Verfügung. -ps/pat