Der Freischütz

Carl Maria von Webers Oper schildert eine unsichere Gesellschaft, die die Trennschärfe zwischen Realität und Einbildung verloren hat.

Regie führt Verena Stoiber. Außerdem neu in der Opern-Sparte am Staatstheater: Die Reihe „Oper am Klavier“, in der Werke aus dem aktuellen Repertoire erklärt und am Klavier in Auszügen gespielt werden. Los geht’s am Fr, 12.10. mit „Anna Bolena“ (20 Uhr, Studio). -fd