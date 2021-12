Jan und Jennifer verbindet eine flammende Liebe, die alles andere anhält, ausblendet und klein macht.

Passt so etwas in eine bürgerliche, rationale, bürokratisierte Gesellschaft? Der gute Gott von Manhattan findet: nein. Und will die beiden vernichten, schließlich ist leidenschaftliche Liebe für ihn schlimmer als Ketzerei.

Das berühmteste Hörspiel von Ingeborg Bachmann verhandelt das Ideal der romantischen Liebe, die zerstörerische Kraft derselben und die moralische Hybris feiner Bürgerlichkeit. Die Inszenierung für die Bühne entstand in Kooperation mit der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. -fd