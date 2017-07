Der hinterlistige Hebel

Johann Peter Hebel war Badener.

Geboren zwar in Basel, aber mit der Region zwischen Kleinem Wiesental im Süden und Karlsruhe bzw. Mannheim im Norden tief verbunden. Seine Geschichten scheinen simpel, sind dabei aber zugleich gefüllt mit Hintersinn – einige davon hat der Hebel-Herausgeber und Brechtspezialist Jan Knopf zusammengestellt und in eine Szenerie am Wirtshaustisch eingebettet; unter seiner Regie spielen Roland Brunner, Dirk Emmert sowie Sarah und Harald Schwiers mit musikalischer Begleitung. -bes