Der Holzwurm im Orgelprospekt

Nein, ein Orgelprospekt ist kein Heft, aus dem die Kirchengemeinden ihre Instrumente bestellen.

Gemeint ist damit die Außenseite des Orgelgehäuses, das die Pfeifen beherbergt. Und manchmal auch einen Holzwurm. Ob der Einfluss auf den Orgelklang hat und welche Geschichten es noch so rund um die Instrumentenkönigin zu erzählen gibt, das verrät ein heiterer wie besinnlicher Abend mit den SchauspielerInnen Christiane Würthwein, Gisela Osterlow, Susanne Schöne und Roland Brunner plus Magdalena Broks am Klavier. -fd