Erst wagt keiner einen Fuß in Mr. Mushniks Blumenladen, dann züchtet sein Angestellter Seymour eine sprechende Pflanze und plötzlich müssen alle hin.

Schön und gut, leider ernährt sich das Wundergewächs von menschlichem Blut. Das führt Seymour zu unmoralischen Taten... Ursprünglich ein B-Movie, wurde „Der kleine Horrorladen“ in der Off-Broadway-Bühnenversion zum großen Erfolg, nicht zuletzt dank seiner Hits wie „Grow For Me“ und „Suppertime“, die in Ingmar Ottos Inszenierung eine Liveband spielt. -fd