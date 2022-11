Der kleine Prinz & Das Phantom der Oper

Das Autorenduo Deborah Sasson (Musik) und Jochen Sautter (Text/ Choreografie/Regie) präsentiert zwei seiner Vorzeigetourneeproduktionen.

2015 ist aus Saint-Exupérys Kinderbuch für Erwachsene ein farbenfrohes Musical entstanden. Zwölf SchauspielerInnen, Sänger und Tänzer erwecken umgeben von Multimedia-Animationen den „Kleinen Prinzen“ samt Piloten, Rose, Fuchs und Schlange zum Leben und vermitteln seine berühmte Botschaft an die ganze Familie (Di, 27.12., 20 Uhr, Konzerthaus).

Seit 2010 fesselt „Das Phantom der Oper“ die Zuschauer auf Europas Bühnen. Sasson ist nun ein weiteres Mal in der Rolle von Christine zu sehen, zusammen mit Musicalstar Uwe Kröger, der weiterhin die Maske trägt. Das Bühnenbild des komplett überarbeiteten Musicals lebt sowohl von den dreidimensionalen Videoprojektionen des Multimediakünstlers Daniel Stryjecki wie auch von realen Bühnenelementen, die aus der Metropolitan Opera in New York stammen (Fr, 20.1., www.phantomderoper.com).



