Der kleine Ritter Trenk

Der Bauernjunge Trenk will nicht sein Leben lang Leibeigener sein.

Also flieht er in die Stadt, nimmt ein kleines Ferkel mit und sucht sich dort Arbeit, um in Freiheit leben und seiner armen Familie helfen zu können. Die Welt aber ist schwierig und voller Gefahr.

Trenk lernt sich selbst, aber auch hilfsbereite Freunde kennen, wird zum Ritter und kämpft am Ende sogar gegen den Drachen. Nach dem Kinderbuch von Kirsten Boie, inszeniert von Friederike Kahl, ab fünf Jahren. -fd