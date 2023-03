Der „Oscar“-prämierte Soundtrack von Filmmusiklegende Hans Zimmer prägt seit bald 30 Jahren den weltweiten Erfolg des Zeichentricks „Der König der Löwen“.

Afrikanische Rhythmen gepaart mit monumentalen epischen Melodien und die Hits von Sir Elton John: „Hakuna Matata“, „Circle Of Life“ und „Can You Feel The Love Tonight“. Zum ersten Mal wird in diesem Konzert der Cinema Festival Symphonics unter Leitung von Stephen Ellery der Soundtrack mit den Songs des gleichnamigen Musicals verbunden und durch Screen-Animationen emotionalisiert. -pat