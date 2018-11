Der neue Sandkorn-Montag

Mit dem Sandkorn lässt sich’s gut in die neue Woche starten.

Ganz unterschiedliche Veranstaltungen prägen den Montag. Am 19.11., 20 Uhr, gibt die RP-Bigband, die Lehrerbigband der Abt. 7 des Regierungspräsidiums Karlsruhe, ein Konzert zwischen Jazz, Fusion und moderner Musik; am 26.11. fährt Reiner Kröhnert sein „Parodistenkino XXL“ auf und deckt die parodistische Wahrheit über den Politzirkus auf; am 3.12. kommt mit „Pajazzo“, dem Palatine Jazz Orchestra, eine weitere Big Band in die Fabrik, und am 10.12. sowie am 10.12. treffen zwei Slammer aufeinander, die beide schon obere Ränge im NRW-Landeswettbewerb erkämpft haben: Jean Philippe Kindler und Johannes Floehr. -bes