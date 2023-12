Der Nussknacker

Das italienische Ensemble präsentiert eines der erfolgreichsten Werke des klassischen Balletts.

Das aufwendig inszenierte Bühnenspektakel entführt in eine Märchenwelt, in der lebendig gewordene Puppen tanzen, die bewaffneten Mäusescharen unter dem Druck der Spielzeugarmee zurückweichen und jeder von uns in der Lage ist, Wunder zu vollbringen – vor allem, wenn er verliebt ist. -rw