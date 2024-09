Aufwachen in einer Welt, in der die Regeln anders sind als noch am Abend davor.

Wir sind anpassungsfähige Wesen, doch was ist, wenn die neuen Gesetze von niemandem erklärt werden, ich einfach hineingeworfen bin? Vor 100 Jahren starb Franz Kafka und hinterließ mit „Der Prozess“ postum die Geschichte des Bankprokuristen Josef K., der an seinem 30. Geburtstag verhaftet wird. Warum, bleibt unklar. Immer mehr verfängt sich K. in einer surrealen Bürokratie, bis sein ganzes Leben von dem mysteriösen Prozess durchdrungen ist. Der große Stoff des unvollendeten Romans wird von der jungen Regisseurin Sarah Kurze inszeniert. Alle Oktober-Vorstellungen sind ausverkauft. -sb