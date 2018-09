Der Rote Löwe

In Patrick Marbers Stück dreht sich alles um Fußball.

Hoffnung und Verzweiflung, Aufstieg und Fall, Loyalität und Betrug – in der Fußballumkleidekabine liegt alles eng beieinander.Für ein erstes Set von sechs Aufführungen kooperierte das Sandkorn mit dem KSC und brachte das Theaterstück in eine echte Spielerkabine im Wildpark-Stadion. Ab Mitte September wird das Stück in der Inszenierung von Eric van der Zwaag mit Dirk Emmert, Johannes Hauser und Friedemann A. Nawroth wieder aufgenommen.