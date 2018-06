Der rote Löwe

Das Sandkorn im Wildparkstadion.

Was man wissen sollte: Ein „roter Löwe“ ist ein Spieler der englischen Fußball-Nationalmannschaft, die auf der Insel nur „Three Lions“ genannt wird und eben drei rote Löwen auf dem Trikot trägt. Es geht in Patrick Marbers Stück um Fußball, um einen jungen, äußerst talentierten Kicker. Der Zeugwart, selbst einst Profi, nimmt sich des Jungen an und will ihn fördern. Doch auch der Trainer hat ein Auge auf den hochtalentierten Fußballer geworfen: Der Verein könnte aufsteigen, der Trainer durch Transfererlöse Kohle machen.

Es beginnt das übliche Machtspiel um Karriere, Ruhm und das große Geld. Das Sandkorn spielt die Inszenierung von Eric van der Zwaag in der Gästeumkleidekabine im KSC-Stadion (daher ein sehr begrenztes Platzkontingent!). Die außergewöhnliche Kooperation KSC/Sandkorn bietet so ein intensives Erlebnis am realen Spielort, den man als Normalsterblicher kaum zu sehen Gelegenheit hat. Es agieren Dirk Emmert, Johannes Hauser und Friedemann A. Nawroth in blau-weißer Umgebung. VVK empfohlen. -hs