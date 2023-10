Der Spieleabend

Die neue Jakobus-Theater-Komödie unter der Regie von Caroline Scheringer (Autor: Bernd Spehling) erhielt in den BNN eine sehr positive Kritik.

In einer x-beliebigen Wohnung an einem x-beliebigen Wochenende treffen sich sechs langjährige Freunde zu einem gemütlichen Abend bei Wein und Häppchen. Als ein provokantes Spiel auf den Tisch kommt, folgen sofort aktuelle gesellschaftliche Diskussionen. Eine reale Situation, jeder wird in seinem Freundes- und Bekanntenkreis einen Mike finden, eine Amelie, eine Hanka. Die „absolut tolerante“ Komödie persifliert die allzu gern betonte gegenseitige Akzeptanz – ganz besonders unter Freunden. -rw