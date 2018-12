Der stärkste Mann der Welt

Hafthor Bjornsson, bekannt aus „Game Of Thrones“, ist der amtierende stärkste Mann der Welt.

Davon weiß Joe Atlas nichts; in seiner Welt gibt es niemanden, der mehr Kraft hat als er. Joe kettet sich sogar an die Sonne an, damit kein neuer Tag beginne. Doch eigentlich verbirgt sich hinter seiner Power etwas ganz anderes: Der Herr kann nicht loslassen... Christina Paulhofer inszeniert die kräftige Komödie von Noah Haidle. -fd