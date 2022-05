Der Tatortreiniger

Wenn Kripo und Spusi abgezogen sind, ist es an Heiko „Schotty“ Schotte, den Tatort zu putzen.

Dabei trifft er in der kultigen TV-Serie von Drehbuchautorin Mizzi Meyer immer wieder auf Menschen, die in einer ganz besonderen Beziehung zum Opfer standen – ob reiche Witwe, D-Promi-Sternchen oder Prostituierte. Durch seine ihm eigene Sicht auf die Dinge rund um Mord und Totschlag gerät Schotty regelmäßig in ganz spezielle Situationen und Gespräche voll philosophischer Komik, wobei sich die knapp halbstündigen 31 Episoden durch geschliffene Dialoge, überraschende Wendungen und trockenen Humor auszeichnen.

Drei davon bringt Das Sandkorn mit Sven Djurovic als Schotty in der Wiederaufnahme exklusiv auf die Karlsruher Theaterhaus-Bühne. -pat