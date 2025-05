„Der Zauberlehrling – Nach der Ballade von Johann Wolfgang von Goethe“ heißt das neue Stück des Leiters des Digitaltheaters, Kevin Bar.

Ein Dokutheaterabend, der sich Zauberei und Magie widmet, die von der frühen Sage bis zum Hollywood-Blockbuster, von der Kindergeschichte bis zur Hochliteratur allgegenwärtig sind. Wie der Zauberlehrling erträumen wir uns durch die Entfesselung magischer Kräfte die Herrschaft über den sonst so komplizierten Alltag: den Kühlschrank, der für uns einkauft, die Enzyklopädie, die selbstständig ihr unendliches Wissen mit uns teilt, den Besen, der alleine kehrt. Was im Entstehungsjahr der Ballade 1797 nur fiebrige Träumerei sein konnte, ist 2024 Realität. Denn KIs lernen rasant dazu, man ist in Sorge, sie irgendwann nicht mehr steuern zu können.

In enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft entsteht ein künstlerischer Dokumentartheaterabend, in dem wir den zwiespältigen Tanz des Menschen mit den Maschinen des Alltags erleben und uns dabei die Frage stellen müssen, wer der Hexenmeister sein soll, der uns retten könnte. Regie und Konzept: Kevin Barz Medientechnik; KI-Training: Frieder Gätjen; Dramaturgie: Anna-Teresa Schmidt. Ab 14 Jahren. -rw