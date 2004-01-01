Dialogues des Carmélites
Bühne & Klassik // Artikel vom 24.01.2026
In den Wirren der Französischen Revolution sucht die Adelstochter Blanche de la Force vergeblich Schutz im Kloster, wo sie mit 15 weiteren Schwestern den Märtyrerinnentod auf dem Schafott wählt.
„Dialogues des Carmélites“ basiert auf einer wahren Geschichte. Erst 2024 wurden die gemarterten Karmelitinnen von Compiègne von Papst Franziskus heiliggesprochen.
Bis heute zählt die eindrückliche Komposition von Francis Poulenc zu den wichtigsten Werken des modernen Musiktheaters. Regie führt Andrea Schwalbach, Karlsruher Erstaufführung. -rw
Premiere: Sa, 24.1., 19 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
48. Internationale Händel-Festspiele Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 20.02.2026
Auch wenn Georg Friedrich Händel persönlich nie in Karlsruhe war, ist sein Name seit fast einem halben Jahrhundert mit der Fächerstadt verbunden.Weiterlesen … 48. Internationale Händel-Festspiele Karlsruhe
Moving Shadows
Bühne & Klassik // Artikel vom 31.01.2026
Dieses weltweit gefeierte Theater des Kölner Ensembles Die Mobilés stellt nicht erst seit dem Gewinn bei „La France a un incroyable talent“, dem französischen „Supertalent“, 2012 in Paris alles in den Schatten!Weiterlesen … Moving Shadows
Abba – Dancing Queen am Hotdog-Stand
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.01.2026
Nach dem „Waterloo im Bällebad“ gibt’s die Übersteigerung.Weiterlesen … Abba – Dancing Queen am Hotdog-Stand
Petronella Apfelmus
Bühne & Klassik // Artikel vom 25.01.2026
Als Familie Kuchenbrand mit ihren lebhaften Zwillingen Lea und Luis in die Nachbarschaft zieht, wird’s ungemütlich für die Apfelbaumhexe, die Hüterin des Gartens.Weiterlesen … Petronella Apfelmus
Dialogues des Carmélites
Bühne & Klassik // Artikel vom 24.01.2026
In den Wirren der Französischen Revolution sucht die Adelstochter Blanche de la Force vergeblich Schutz im Kloster, wo sie mit 15 weiteren Schwestern den Märtyrerinnentod auf dem Schafott wählt.Weiterlesen … Dialogues des Carmélites
Bruchsaler Neujahrskonzert 2026
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Entstanden 1887 bietet das letzte spätromantische Orchesterwerk von Brahms lyrische Melodiebögen bis hin zu Tänzen im ungarischen Ton.Weiterlesen … Bruchsaler Neujahrskonzert 2026
Breaking The Waves
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Die freigeistige Bess lebt in einer tiefreligiösen Gemeinde an der Küste Schottlands.Weiterlesen … Breaking The Waves
3. Kammerkonzert
Bühne & Klassik // Artikel vom 18.01.2026
Eine ungewöhnliche Besetzung mit vier Violen und Cello biete das dritte Kammerkonzert.Weiterlesen … 3. Kammerkonzert
König Kristina
Bühne & Klassik // Artikel vom 17.01.2026
Kristina von Schweden, die schon mit fünf Jahren Thronfolgerin wird, ist eine der radikalsten queeren Figuren des 17. Jh.Weiterlesen … König Kristina
Kommentare
Einen Kommentar schreiben