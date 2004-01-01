In den Wirren der Französischen Revolution sucht die Adelstochter Blanche de la Force vergeblich Schutz im Kloster, wo sie mit 15 weiteren Schwestern den Märtyrerinnentod auf dem Schafott wählt.

„Dialogues des Carmélites“ basiert auf einer wahren Geschichte. Erst 2024 wurden die gemarterten Karmelitinnen von Compiègne von Papst Franziskus heiliggesprochen.

Bis heute zählt die eindrückliche Komposition von Francis Poulenc zu den wichtigsten Werken des modernen Musiktheaters. Regie führt Andrea Schwalbach, Karlsruher Erstaufführung. -rw