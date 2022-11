Die badische Bluesverschwörung – „Neue Ferz!“

Frisch ausgezeichnet mit dem Mundartpreis des Landes, dem „Gnitz Griffel“ in Silber, kehren die beiden badischen Bluesbarden Martin Knoch und Martin Wacker zum Release ihrer zweiten CD ins Sandkorn zurück und präsentieren „Neue Ferz!“.

Den Launch der zweiten CD. Ob bei der Hymne für die „Dreckbaure“, bei der badischen „Easy-Rider“-Version zur „Schwarzwaldhochstroß“ oder dem badischen Blues zum Männerüberschuss am KIT: Bei Knoch’n’Wacker bleibt kein Auge trocken und kein Fuß hält still. Und natürlich sind auch ihre Klassiker wie „Ferz“ und „Elwetritsche in de Birn“ mit im Gitarrenkoffer. -rowa