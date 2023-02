Die Bekenntnisse der Hochstaplerin Helene Bockhorst

Sie redet schon wieder über Sex.

Helene Bockhorst, das Schlampen-Unikat mit Literaturstipendium, steht wieder auf der Bühne, um so zu tun, als hätte sie was zu sagen. Mit ihrem ersten Soloprogramm war sie überraschend erfolgreich. Überraschend deswegen, weil man sich eine Comedienne eigentlich anders vorstellt – nicht so schüchtern und nicht ganz so kaputt in der Birne.“

Die Begründung der Jury zum „Kleinkunstpreis Ba-Wü“ 2022: „Das ist frech, modern, sehr gut überlegt und unfassbar gut gespielt. Da geht ein Stern am Comedyhimmel auf.“ Auf dem großen Tollhaus-Floor gibt’s Irish Folk mit Cara. -rw