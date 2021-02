In Belarus gehen die Menschen seit Monaten auf die Straße.

Aufgrund der Pandemie treten die aktuellen Ereignisse in dem osteuropäischen Land jedoch in den Hintergrund. Das Theater und Orchester Heidelberg rückt mit seiner Lesung „Die Beleidigten. Belarus(sland)“ die Ereignisse in dem EU-Nachbarland in den Fokus.

Der belarussische Autor Andrej Kurejtschik hat über die Ereignisse in Weißrussland ein Theaterstück geschrieben, das seit vergangenem Herbst international die Onlinebühnen erobert; auf www.theaterheidelberg.de folgt nun die deutschsprachige Erstaufführung.

Das semidokumentarische Drama besteht aus sieben ineinander verzahnten Monologen, die sich zu einer spannenden fiktiven Handlung fügen und das vielstimmige Bild einer Revolution ergeben, das über die Ereignisse in Belarus hinausweist. Alle Personen haben reale Vorbilder: Neben Lukaschenko als „Der Alte“ tauchen im Stück auch Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja auf, die seit Herbst im EU-Exil lebt, sowie die Leiche eines jungen Mannes, der am ersten Tag der Proteste von der Polizei getötet wurde. -ps/pat