Die Brücke von San Luis Rey

Eine Brücke stürzt in Peru ein und reißt fünf Menschen in den Tod.

Warum gerade sie? Was verbindet sie mit den Über-lebenden? Was haben die Toten vielleicht gemeinsam? Wie verhalten sich Gerechtigkeit und Willkür, Glaube und Wissenschaft zu diesem Unglück? 1954 vertonte Hermann Reutter ein Libretto von Gerhard Reutter, der wiederum auf Thornton Wilders Roman basiert, zu einer Funkoper – einem Genre, das in den ersten Jahrzehnten des Rundfunks beliebt war.

Die Inszenierung der Hochschule für Musik (Regie: Andrea Raabe) findet allerdings sichtbar auf der Bühne statt und beleuchtet das Stück unter aktuellem Blickwinkel. Aus der Rolle des Chronisten wird so zum Beispiel eine kritische Journalistin. Es spielen Studierende der HfM sowie deren Chor, Vokalensemble und Sinfonieorchester. -fd