Im Berlin der Roaring Twenties träumt der arme Sänger und Arrangeur Harry Frommermann vom großen Bühnenerfolg.

Nach dem Vorbild der bejubelten amerikanischen Revelers gründet er ein deutschsprachiges Vokalensemble: Die Comedian Harmonists waren die Popstars der 30er, tourten in ganz Europa und waren quasi die Boygroup, die Take Thats ihrer Zeit. Was wie Nazis nicht daran hinderte, sie zu verfolgen und ihre Karriere zu beenden. Franz Wittenbrinks erfolgreiches Musical lässt die Karriere des Ensembles Revue passieren; es gibt jede Menge gute Laune bei Hits wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Veronika, der Lenz ist da“ oder „Wochenend und Sonnenschein“.

Robert Besta schlüpft als Hans in zehn Rollen – von der Hausvermieterin und dem Manager über Ansager und Telegrammboten bis hin zum Ministerialrat – also in jene zum geschichtlichen Background der wichtigsten Stationen der Comedian Harmonists. Es inszenieren Regisseur Tobias Ribitzki mit Ausstatter Stefan Rieckhoff, musikalische Leitung: Horst Maria Merz. Ab zehn Jahren. -rw