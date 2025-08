Die Dinner Party

Bei einem eleganten Abendessen in Paris treffen unter mysteriösen Umständen drei Männer und drei Frauen zusammen.

Der Host hält sich zunächst noch bedeckt und erst ganz allmählich werden den nach und nach erscheinenden Gästen der „Dinner Party“ die Verstrickungen offenkundig, in denen sie sich zueinander befinden. Und das ist nicht nur der gemeinsame Scheidungsanwalt aller drei Ex-Paare. Die Einladung geht zurück auf die vermeintlich von ihrem Gatten Andre ermordete, jedoch quicklebendig als letzte auf ihrer Party erscheinende Gabrielle. Sie ist die einzige Frau in der Runde, die ihren Mann zurückhaben will – und sie möchte ein Spiel spielen. Einsatz für alle: der geschiedenen Ehepartner.

Komödie von Neil Simon unter Regie von Andreas Rüdenauer. -pat