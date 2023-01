Die gefeierten Songs der weltweit erfolgreichsten Animationsfilme werden nach dem Musical konsequenterweise auf Eis gelegt.

Wenn Schneemann Olaf in „Im Sommer“ von Sonne und Strand träumt „mit einem Drink in der Hand“ und „ganz knackig braun“ und Elsa zum Hit des Abends „Lass jetzt los!“ die Bühne und die riesige LED-Leinwand mit ihren magischen Kräften in ein Meer aus tiefblauen Kristallen verwandelt – dann ist die „Eiskönigin“ angesagt!

Zur vielfach ausgezeichneten Musik (darunter der „Oscar“ für den besten Filmsong) entfacht ein Ensemble aus deutschsprachigen MusicalsolistInnen, Schlittschuhläufern und internationalen Akrobaten ein Showspektakel für alle Altersklassen. -pat