Die Grönholm-Methode

„Wir suchen keinen guten Menschen, der nach außen ein Arschloch ist. Was wir suchen, ist ein Arschloch, das nach außen ein guter Mensch ist.“

Vier Bewerber sind in der Finalrunde mit einer ungewöhnlichen Situation konfrontiert: Jeder einzelne muss sich bewähren, ohne wirklich zu wissen, mit welchem Ziel die Aufgaben gestellt wurden oder was von den Bewerbern erwartet wird. Ein rasanter Wettlauf um den Traumjob, der zum Seelenstrip wird. Regie in der Business-Farce von Jordi Galceran für Zuschauer ab 13 Jahren führt Michael Hewel.

Am Sa, 3.2. ab 20 Uhr sind die Stupid Lovers mit ihrer improvisierten Theatercomedy im Bühnenbild der Produktion auf „Überraschungsbesuch“ (ab zwölf). -rw