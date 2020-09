Nach der Premiere im September zeigt Tiyatro Dialog sein neues Stück „Die heimatlose Wahrheit“ von Reinhold Weiser, der auch Regie führt, erneut im Scenario.

Mahmoud ist ein Meddah, ein traditioneller, türkischer Geschichtenerzähler, einer der letzten seiner Art. Da er als Meddah der Wahrheit verpflichtet ist, gerät er bald in Konflikt mit der Obrigkeit. Er muss fliehen und landet in Deutschland, wo er ebenfalls auffällt, beginnt er doch, auf lokalen Märkten seiner Erzählkunst nachzugehen. Der Zufall lässt ihn bei einem Poetry Slam landen und von da an fällt er die Treppe hoch. Als Mahmoud Mustaman wird er berühmt. -rw