Die Känguru-Chroniken

Bald wird das sympathisch anarchische Känguru im Beutel der Geschichte verschwinden.

Die allerletzten Aufführungen der „Känguru-Chroniken“ im Figurentheater Marotte stehen an. Wer Einblicke in eine abenteuerliche Wohngemeinschaft zwischen Kleinkünstler und Beuteltier erhalten will, muss sich also ranhalten, um die letzten Fragen zu klären: Passt die Essenz des Hegelschen Gesamtwerkes in eine SMS? War das Känguru wirklich beim Vietcong? Und ist das Liegen in einer Hängematte schon passiver Widerstand? -bes