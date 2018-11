Die Kaktusblüte

Es ist eine Geschichte mit vielen Wenns.

Was, wenn ein Playboy keiner Affäre widerstehen kann, aber dabei immer vorgibt, verheiratet zu sein? Was, wenn er sich dann richtig verliebt und heiraten will? Wenn sie vorher seine (nichtexistente) Ehefrau kennenlernen will?

Und wenn er eine Frau anschleppt, die die Gattin mimen soll, sich jene aber selbst verliebt? Zu jedem Wenn gehört das Dann: Dann kommt eine Komödie mit aberwitzigen Verkettungen heraus, die bestens unterhält! -bes