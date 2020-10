Die lustige Witwe

Die Bankierswitwe Hanna Glawari ist nicht nur lustig, sondern schwerreich, intelligent und schön.

Aber ihre vielen „Verehrer“ haben es vor allem auf ihr Vermögen angesehen. Axel Köhler arbeitet den politischen Kern in Franz Lehárs Operette zu einer aktuellen Polit-Satire heraus und siedelt die flotten Salon- und Tanzszenen, schmissigen Hits und Liebesduette auf dem Parkett europäischer Spitenzdiplomatie an. Barbara Dobrzanska und Ina Schlingensiepen wechseln sich in der Rolle der Hanna Glawari ab. -fd