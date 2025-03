Die Matrosenshow

Drei keck bemützte Kerle mit starken Armen und feurigen Augen sind in der neuen Kammertheater-„Matrosenshow“ bereit, „Wellen, Sturm und steifen Brisen“ trotzend in See zu stechen.

An Bord wird zwischen Möwengeschrei mit Salz auf der Haut und dem Geschmack von Freiheit auf den Lippen gesungen, getanzt und gesteppt, was das Zeug hält: „Wellerman“, „Amsterdam“ oder „Beyond The Sea“ – diese Seebären haben alle Hits im Seesack und finden auch einige Shantyperlen in ihrer Schatzkiste! -pat