Die Regenbogenhummel präsentiert: Schneeglöckchen

Bühne & Klassik // Artikel vom 11.02.2023

Überrascht Tschaikowski in seiner 6. Sinfonie mit einem ruhigen letzten Satz (zu hören beim „Meisterkonzert“ Ende Januar), so steigert er diesen in seiner 5. Sinfonie, der „Schicksalssinfonie“, zum rauschenden musikalischen Fest.